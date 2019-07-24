Muzlu & Çilekli Kek Tarifi | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 1/2 su bardağı tuzsuz tereyağı
- 1 su bardağı kahverengi şeker
- 1 adet büyük yumurta
- 1 çay kaşığı saf vanilya özü
- 2 küçük olgun muz püresi
- 1/2 çay kaşığı tarçın
- 1/2 çay kaşığı hindistan cevizi
- 2 fincan tam buğday unu
- 3/4 çay kaşığı kabartma tozu
- 1/2 çay kaşığı tuz
- 1/2 su bardağı kaba kıyılmış ceviz
- 1 su bardağı dilimlenmiş çilek
Tarif:
- Eritilmiş tereyağı, şeker ve vanilya özünü Arçelik Profesyonel Mutfak Makinesi Multi Şef kasesine alıp çırpmaya başlayın.
- Ardından yumurtayı ekleyip çırpmaya devam edin.
- Muz, tarçın ve Hindistan cevizini de ekleyip karıştırın.
- Üzerine un, kabartma tozu ve tuzu da ekleyin.
- Cevizleri de ekleyip spatulayla karıştırın.
- Karışımı fırın kabına dökün ve üzerine dilimlenmiş çilekleri yerleştirin.
- Arçelik Ankastre Fırın ‘da180 derecede 20-25 dakika kontrollü şekilde pişirin.
- Afiyet olsun!