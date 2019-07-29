Mozaik Pasta | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 300 g petibör bisküvi
- 1 su bardağı süt
- 3 yemek kaşığı kakao
- 4 yemek kaşığı toz şeker
- 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
- 1 su bardağı fındık
- 1 su bardağı antep fıstığı
Tarif:
- Öncelikle tereyağını Arçelik Ankastre Ocak’ta
- Bisküvileri derin bir kaseye alıp parçalayın.
- Bisküvilerin üzerine süt, şeker, kakao ve erittiğiniz tereyağını dökün.
- İyice karıştırın.
- Ardından fındık ve antep fıstığını da ekleyin.
- Karışım hazır olduğunda bir streç folyonun içine karışımı dökün.
- Folyoyu kapatıp elinizle rulo haline getirin.
- Rulo da hazır olduktan sonra mozaik pastayı Arçelik No Frost Buzdolabı’nın buzluğuna koyun.
- Buzlukta pastanın iki ya da üç saat boyunca dinlenmesi gerekiyor.
- Çıkardıktan sonra her tarafına pudra şekeri serpin ve dilimleyip servis yapın.
- Afiyet olsun!