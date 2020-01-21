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Meme dokusu ve kas altına yapılan işlemler süt kanallarını etkiler mi? Kaç çekiş meme küçültme işlemi vardır? Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, ‘’Meme estetiği emzirme dönemini etkiler mi?’’ konusu hakkında açıklamalarda bulundu.

Yapılacak işleme bağlı olarak estetiğin, emzirme dönemine etkisi değişmektedir. Meme büyütme operasyonları, emzirme dönemini etkilememektedir. Bu uygulamada; meme dokusu veya kas altına işlem yapıldığı için süt kanalları ve süt bezleri etkilenmez, rahatlıkla emzirme gerçekleştirilebilir, mamografi çekim yaptırılabilir, meme başında herhangi bir hasara neden olmaz. Meme dikleştirme operasyonunda ise; genellikle süt kanallarına dokunulmaz ve tekniğe bağlı olarak da bu işlem değişmektedir. Meme dokusunu yukarı doğru taşınmaktadır ve hasta bebeğini rahatlıkla emzirebilmektedir. Meme küçültme işlemlerinde 4 ana yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden biri olan ‘’free nipple’’ olarak adlandırılan işlem çok büyük memelerde uygulanmaktadır. Diğer yöntemlerde meme kanallarında kısmen etkilenme görülebilmektedir. Ancak hasta, bebeğini emzirebilir. Yapılacak işlem kişinin vücut yapısı, meme yapısı, ihtiyaca göre değişkenlik göstermektedir. Yani kısacası; meme büyütme ve dikleştirme işlemlerinde anne, bebeğini emzirebilmektedir. Meme küçültme ameliyatında ise, ‘’free nipple’’ olarak adlandırılan bir yöntem dışında anne, bebeğini rahatlıkla emzirebilmektedir.