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Melis’in Cansel’e yaptığı şaka ortalığı karıştırdı!

Kanal D’nin hafta içi her gün öğlen kuşağında ekranagelen evlendirme programı “Kısmetse Olur” da Melis’in Cansel’e yaptığı şaka ileevde gergindakikalar yaşandı. Erdem ve Cansel yakınlaşmasını birtürlü kabullenemeyen Melis, bu seferde başka bir olaya imza attı.Mehtap’la birlikte, Cansel’in evde bulunan fotoğrafınıkaralayan Melis,Cansel’in sert tepkisi ile karşılaştı.Fotoğrafının halini gören Cansel, önce çerçeveyiparçaladı ardından da Melis ile sözlü bir tartışma yaşadı. Evde tansiyonunyükseldiği anlarda diğer gelin adayları özellikle de Duygu araya girerek ortamısakinleştirmeye çalıştı. Suların bir türlü durulmadığı Melis ve Cansel arasındabundan sonra nelerin yaşanacağı merak konusu oldu.

Kanal D’nin hafta içi her gün öğlen kuşağında ekranagelen evlendirme programı “Kısmetse Olur” da Melis’in Cansel’e yaptığı şaka ileevde gergindakikalar yaşandı. Erdem ve Cansel yakınlaşmasını birtürlü kabullenemeyen Melis, bu seferde başka bir olaya imza attı.Mehtap’la birlikte, Cansel’in evde bulunan fotoğrafınıkaralayan Melis,Cansel’in sert tepkisi ile karşılaştı.Fotoğrafının halini gören Cansel, önce çerçeveyiparçaladı ardından da Melis ile sözlü bir tartışma yaşadı. Evde tansiyonunyükseldiği anlarda diğer gelin adayları özellikle de Duygu araya girerek ortamısakinleştirmeye çalıştı. Suların bir türlü durulmadığı Melis ve Cansel arasındabundan sonra nelerin yaşanacağı merak konusu oldu.

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