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Melis ve Eser'i barıştıran şaka

Cansel, Melis ve Eser arasındaki buzları eritmek için Tankut'la işbirliği yaparak bir oyun hazırlıyor!

Cansel, Melis ve Eser arasındaki buzları eritmek için Tankut'la işbirliği yaparak bir oyun hazırlıyor!

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