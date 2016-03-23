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Melis ve Eser'i barıştıran şaka

Cansel, Melis ve Eser arasındaki buzları eritmek için Tankut'la işbirliği yaparak bir oyun hazırlıyor!
Cansel, Melis ve Eser arasındaki buzları eritmek için Tankut'la işbirliği yaparak bir oyun hazırlıyor!
GÜNCELLENME23 Mart 2016 / 16:51
YAYIN23 Mart 2016 / 16:51
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