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Melis Alphan yorumluyor: “Türkiye’de kadınların evlenme değil, boşanamama sorunu var”

Türkiye’de kadınlar en çok boşanma sürecinde şiddet görüyor. Kadınlar boşanma, nafaka, çocuğun velayeti, yeniden evlenme gibi taleplerinde eşleri ya da eski eşleri tarafından şiddete maruz kalıyor. Yöneticiler enerjilerini kadın cinayetlerini azaltma yönünde harcamak yerine, boşanma oranlarına odaklanmış durumdalar. Melis Alphan, “aile arabuluculuğu” gibi yöntemlerin önerildiği, kadını ve çocuğu korumayan politikaları eleştiriyor ve “Türkiye’de kadınların evlenme değil, boşanamama sorunu olduğunu” söylüyor.

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