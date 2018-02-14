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Marie Curie kimdir? | Yeni 1 Bilgi

Bu günün yeni bilgisinde Polonya asıllı kimyager ve fizikçi olan Madam Curie'nin kim olduğunu ve insanlığa kattıklarını öğreneceğiz.
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YAYIN14.02.2018 - 14:43
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