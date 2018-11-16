Mandalinalı Narlı Yulaf Lapası | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 200 g yulaf ezmesi
- 300 g badem sütü
- 80 g mandalina suyu
- Yarım çay kaşığı tarçın
- 2 adet elma
- 50 g ceviz
- 60 g kabak çekirdeği
- 2 yemek kaşığı nar tanesi
- 2 yemek kaşığı file badem
Tarif:
- Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı ‘ya 2 adet elma alınır, püre haline gelene kadar çekilir.
- Yulaf, süt ve mandalina suyu Arçelik Ankastre Ocak’a alınır, orta ateşte sürekli karıştırılarak pişirilir.
- Elma püresi, tarçın ve file badem eklenir karıştırılır.
- Yulaflar şişince karışım kaselere alınır.
- Üzeri mandalina, kabak çekirdeği, nar taneleri ve file bademle süslenir.
- Afiyet olsun!