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Kırılan ya da kuruyan makyaj malzemelerinin ömrü nasıl uzatılır? İşte çok pratik ipuçları

Kırılan allık nasıl düzeltilir? Rimel kuruyunca ne yapılmalı? Ruj kırılınca ne yapılır? Açılmayan oje kapağı nasıl açılır? Takma kirpik temizleme nasıl yapılır? Çok severek ve çoğu zaman çok para vererek aldığımız makyaj malzemelerini daha uzun süre kullanmak için ne yapabiliriz? Kırılan ya da kuruyan makyaj ve güzellik malzemelerinin ömrü nasıl uzatılır? Sizin için hazırladığımız bu tüyolarla artık kırılan rujlarınızı ya da kuruyan rimellerinizi çöpe atmayacaksınız. İşte Sevde Aksu Taner'in sunumuyla makyaj malzemesi masraflarınızı azaltmanıza yardımcı olacak pratik fikirler...

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