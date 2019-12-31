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Mac & Chesee | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Mac & Chesee var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 1 paket pipette makarna (bukle makarna)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı un
- 2 su bardağı soğuk süt
- 1 tatlı kaşığı hardal
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 su bardağı rendelenmiş cheddar peyniri
- 1 su bardağı rende mozzarella
- 1/2 su bardağı toz parmesan peyniri
- Yarım çay bardağı rendelenmiş maasdam peyniri
- Yarım çay kaşığı sarımsak tozu
- 1/2 çay kaşığı tuz
- 1/4 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
Tarifi:
- Arçelik Ankastre Ocak'taderin bir tencerede suyu kaynatın.
- Zeytinyağı eklediğiniz kaynar suda makarnayı, 8-10 dakika kadar haşlayın.
- Makarnanın peynirli sosu için; tereyağını bir sos tenceresinde eritin.
- Unu ekleyip hafif bir renk alana kadar 1-2 dakika kadar kavurun.
- Kavrulan una soğuk sütü azar azar ekleyip topaklanmaması için hızlı bir şekilde karıştırın.
- Tuz ve taze çekilmiş karabiberi de ilave edip kısık ateşte 5 dakika kadar kaynatın.
- Arçelik Ankastre Ocak'a aldığınız sos karışımını ılınması için 3-4 dakika kadar bekletin.
- Sosun içerisine yumurta sarısı, hardal, rendelenmiş cheddar peyniri, rendelenmiş maasdam peyniri ve toz parmesan peynirini ekleyin. Peynirler sosun kendi sıcaklığında eriyene kadar bir karıştırmayı sürdürün.
- Haşlanan makarnayı, suyunu süzdükten sonra sos karışımı ile bir araya getirip iyice karıştırın.
- Makarnayı bir fırın kabına alıp önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 20 dakika kadar pişirin.
- Peynirler eriyip üzeri kızardığı zaman hazırladığınız makarnayı fırından alın.
- 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.
- Afiyet olsun!
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