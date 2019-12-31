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MUCİZE LEZZETLER

Mac & Chesee | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Mac & Chesee var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 1 paket pipette makarna (bukle makarna)
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı un
  • 2 su bardağı soğuk süt
  • 1 tatlı kaşığı hardal
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 su bardağı rendelenmiş cheddar peyniri
  • 1 su bardağı rende mozzarella
  • 1/2 su bardağı toz parmesan peyniri
  • Yarım çay bardağı rendelenmiş maasdam peyniri
  • Yarım çay kaşığı sarımsak tozu
  • 1/2 çay kaşığı tuz
  • 1/4 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Tarifi:

  1. Arçelik Ankastre Ocak'taderin bir tencerede suyu kaynatın.
  2. Zeytinyağı eklediğiniz kaynar suda makarnayı, 8-10 dakika kadar haşlayın.
  3. Makarnanın peynirli sosu için; tereyağını bir sos tenceresinde eritin.
  4. Unu ekleyip hafif bir renk alana kadar 1-2 dakika kadar kavurun.
  5. Kavrulan una soğuk sütü azar azar ekleyip topaklanmaması için hızlı bir şekilde karıştırın.
  6. Tuz ve taze çekilmiş karabiberi de ilave edip kısık ateşte 5 dakika kadar kaynatın.
  7. Arçelik Ankastre Ocak'a aldığınız sos karışımını ılınması için 3-4 dakika kadar bekletin.
  8. Sosun içerisine yumurta sarısı, hardal, rendelenmiş cheddar peyniri, rendelenmiş maasdam peyniri ve toz parmesan peynirini ekleyin. Peynirler sosun kendi sıcaklığında eriyene kadar bir karıştırmayı sürdürün.
  9. Haşlanan makarnayı, suyunu süzdükten sonra sos karışımı ile bir araya getirip iyice karıştırın.
  10. Makarnayı bir fırın kabına alıp önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 20 dakika kadar pişirin.
  11. Peynirler eriyip üzeri kızardığı zaman hazırladığınız makarnayı fırından alın.
  12. 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.
  13. Afiyet olsun!

 

 

 

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