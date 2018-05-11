Limonlu Parfe | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
• 3 adet yumurta sarısı
• 3 adet yumurta beyazı
• Yarım su bardağı toz şeker
• 1 çay bardağı taze sıkılmış limon suyu
• 3 adet orta boy rendelenmiş limon kabuğu
• 1 paket toz krem şanti
• 1 su bardağı soğuk süt
Yapılışı:
• Yumurta sarısı ve beyazları ayrılır. Yumurta sarıları toz şeker ilavesiyle beyaza çalana kadar Arçelik Eternity Mikser ile karıştırılır.
• Ayırılan yumurta beyazları Arçelik Eternity Mikser yardımıyla, yüksek devirde katı bir köpük halini alana kadar karıştırılır.
• Ayrı bir kaseye alınan toz krem şanti, soğuk süt ilavesiyle katı bir hal alana kadar Arçelik Eternity Mikser ile karıştırılır.
• Taze sıkılmış limon suyu ve rendelenmiş limon kabukları krem şanti karışımına eklenip tahta kaşıkla karıştırılır.
• Elimizde ayrı ayrı 3 karışım olacak. Toz şekerle birlikte çırpılan yumurta sarılarına katı bir kıvam alan krem şanti eklenir. Çırpılmış yumurta beyazları azar azar eklenir, sönmemeleri için tahta kaşık yardımıyla alttan üste doğru yavaşça karıştırılır.
• Karışım kalıba dökülür, derin Arçelik No Frost Buzdolabı’nın dondurucu bölümünde bir - iki saat kadar dondurulur.
• Naneyle servis edebilirsiniz, afiyet olsun.