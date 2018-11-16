Limonlu Kek | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 4 adet yumurta
- 1,5 su bardağı toz şeker
- 1 adet rendelenmiş limon kabuğu
- Yarım su bardağı limon suyu
- 1/2 su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı süt
- 3 su bardağı un
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
Kek için:
- Yumurta ve toz şekeri, bir Arçelik Rose Gold Eternity Mikser yardımıyla krema halini alana kadar çırpın.
- Sırasıyla; süt, yağı ve limon suyunu ilave edip, 2 dakika daha çırpın.
- Elenmiş un, kabartma tozu, vanilya ve rendelenmiş limon kabuğunu ekledikten sonra karıştırın.
- Yağladığınız kek kalıbına harcı boşaltın ve eşit oranda kabarması için üstünü spatula yardımıyla düzeltin.
- Hazırladığınız limonlu keki, önceden ısıtılmış 170 dere Arçelik Ankastre Fırın’da 40 dakika pişirin.
- İçini çekmesi için keki dinlendirdikten sonra kalıbından çıkartın ve dilimleyerek servis edin.
- Afiyet olsun!