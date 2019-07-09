Limonlu Beze | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 4 adet yumurta beyazı
- ½ tatlı kaşığı krem tartar
- 200 g toz şeker
- 1 tatlı kaşığı vanilya ekstresi
- 3 yemek kaşığı limon suyu
- 2 adet limon kabuğu
Tarif:
- Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine 4 adet yumurta beyazını alıp iyice çırpmaya başlayın.
- İyice köpüren yumurtalara krem tartar, vanilya ekstresi ve limon suyunu ekleyin.
- Bir yandan çırparak yavaş yavaş toz şekeri ekleyin.
- Kabararak sıkı bir kıvama geldiğinde limon kabuklarını ekleyin ve sadece spatulayla bir kez karıştırın.
- Yağlı kağıt serili Arçelik Ankastre Fırın tepsisine beze hamurundan 1’er yemek kaşığı alıp tepsiye dizin.
- Tüm hamur bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.
- 100 dereceye ısıttığınız Arçelik Ankastre Fırın’da 50-55 dakika kadar pişirin.
- Pişen bezeleri soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.
- Afiyet olsun!