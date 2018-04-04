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Lazer lipoliz ile liposuction arasındaki fark nedir? | Doktor bu ne
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SAĞLIKLI YAŞAM
Lazer lipoliz ile liposuction arasındaki fark nedir? | Doktor bu ne
Bu hafta Serdar Bora Bayraktaroğlu lazer lipoliz ile liposuction arasındaki farkı açıklıyor. İyi seyirler.
GÜNCELLENME
04.04.2018 - 17:24
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