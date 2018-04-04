« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Video >Yaşam >Sağlıklı Yaşam>Lazer lipoliz ile liposuction arasındaki fark nedir? | Doktor bu ne
Oynatma Listesi
SAĞLIKLI YAŞAM

Lazer lipoliz ile liposuction arasındaki fark nedir? | Doktor bu ne

Bu hafta Serdar Bora Bayraktaroğlu lazer lipoliz ile liposuction arasındaki farkı açıklıyor. İyi seyirler.
GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER

OYNATMA LİSTESİ

Bunları da beğenebilirsiniz
Bunları kaçırmayın