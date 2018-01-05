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Kuşlar sol motora çarpıyor

Uğur Cebeci’nin hazırladığı, Türkiye’nin havacılık programı Kokpit’te bu hafta… Kuşlar neden uçakların sol motoruna çarpıyor? Uçak pist başına ilerlerken inebilir misiniz?
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YAYIN05.01.2018 - 11:13
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