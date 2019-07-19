Kuşlar oturma odasının avizesine yuva yaptı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bursa’da kuşlar bir evin oturma odasında avizeye yuva yaptı. Merkez Osmangazi ilçesinde oturan Mengin ailesinin oturma odalarında bulunan, avizenin içine kuşlar yuva yaptı. Yaklaşık bir ay önce oturma odasının penceresinden içeri giren kuşlar, 3 gün içerisinde avizenin içine yuva yapmayı başardı. Dışarıda bulduğu küçük dal parçalarını avizenin içine taşıyarak yuvasını yapan kuşlar, yuvayı yaptıktan sonra yumurtlayıp kuluçkaya yattı. Bir ay zarfında dünyaya 2 yavru kuş geldi. Kuşlar hala avizenin içerisinde yaşıyor. Mengin ailesi her ne kadar kuşlara yem ve su vermek istese de, kuşlar bunu kabul etmiyor. Sürekli odada bulunan camdan dışarıya uçarak, yavrularına yiyecek bulup geri geliyor. Sağanak yağmurlu günlerde bile odanın camını açık bıraktıklarını söyleyen Mengin ailesi, avizenin diğer ışıkları kuşları rahatsız etmesin diye odayı aydınlatan lambanın etrafını karton koydu. Bu sayede kuşların ışıktan rahatsız olması engellendi. Kuşları oturma odalarında misafir etmekten dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Rıza Mengin, ’’Kuşlar buraya bir ay önce geldiler. Birkaç günde yuva yaptılar. Daha sonra yumurtladılar ve kuluçka dönemi başladı. Biz de onları burada rahatsız etmemeye çalıştık. Onlara elimizden geldiğince iyi bakmaya çalıştık. Pek bir rahatsızlıkları yok zaten. Kendileri odaya camdan girip çıkıyor. Biz onlara yem ve su bıraktık, ancak dışarıdan bulmayı tercih ettiler. Burada bıraktığımız yemi ve suyu almadılar. Burayı kuluçka olarak, yatak olarak kullandılar’’ dedi. Odayı aydınlatan lambanın etrafına karton parçası koyan Mengin, ’’Bu odaya akşamları girdiğimizde ışığı yakıyoruz. Işığı yaktığımız zaman avizenin diğer tarafındaki lamba kuşları rahatsız etmesin diye arkasına karton koyduk. Bu sayede ışık kuşları rahatsız etmiyor’’ şeklinde konuştu.Sözlerine yavruların sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü ekleyen Mengin, ’’Yavrularımız sağlıklı bir şekilde doğdu ve büyüyor. Muhtemelen yavrular büyüyüp uçmaya başlayınca bize artık onlarla vedalaşmak kalacak gibi duruyor’’ dedi.