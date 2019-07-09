Kuru Bakla Çorbası | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 su bardağı iç bakla
- 3 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 çay kaşığı kimyon
- 2 çay kaşığı kırmızı biber
- ½ çay kaşığı karabiber
- 1 su bardağı et suyu
- 4 su bardağı su
- Muskat rendesi
Tarif:
- Kuru baklaları geceden suya koyun.
- Arçelik Ankastre Ocak’a derin bir tencere alın, zeytinyağını koyup ısıtmaya başlayın.
- Zeytinyağı ısınınca iç baklalarla beraber sarımsak, kimyon, kırmızı biber, tuz ve karabiberi ilave edin.
- 2-3 dakika karıştırıp kavurun. 4 su bardağı su ve et suyunu ilave edip orta ateşte baklalar iyice yumuşayıncaya kadar pişirin.
- Pişen baklalarınızın üzerine 1 su bardağı sıcak suyu ekleyin.
- Ardından Arçelik Rose Gold Eternity Mikseri ile iyice ezin.
- Ardından orta ateşte 5 dakika daha pişirin.
- Çorbanızı kasenizin içine aldıktan sonra üzerine muskat rendeleyip zeytinyağı gezdirin.
- Afiyet olsun!