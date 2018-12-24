Kremalı Ispanak Çorbası | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 500 gram körpe ıspanak
- 4-5 dal kereviz sapı
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet büyük boy kuru soğan
- 4 su bardağı sıcak tavuk suyu
- 1/2 çay bardağı krema
- 1 tatlı kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı muskat rendesi
Tarif:
- Arçelik Ankastre Ocak zeytinyağını geniş bir tencerede kızdırın. Yemeklik doğradığınız kuru soğanları hafif bir renk alana kadar kavurun.
- Elinizle küçük parçalara ayırdığınız körpe ıspanak yapraklarını tencereye aktarın ve soğanlarla birlikte kavurmayı sürdürün.
- Çorbayı renk alana kadar yaklaşık 3-4 dakika kavurun.
- Taze çekilmiş tane karabiber ve tuzu ilave edin. Sıcak durumda olan tavuk suyunu azar azar tencereye aktarın. Unun topaklanmaması için bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak orta ateşte pişirin.
- Pişen çorbayı Arçelik Rose Gold B-Fit Power Blender’a alıp püre haline getirin.
- Çorbanızı kremayla süsleyerek servis edin.
- Afiyet olsun!