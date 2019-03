Oynatma Listesi

Köylü mucidin lüks at arabası

Belarus'un Kniazhitsy köyünde yaşayan Alexei Usikov isimli köylünün görenleri şaşırtan bir at arabası var. Arkası bir otomobil olan düzeneğeatını bağlayıp kullanıyor. Eski ile yeniyi birleştirdiğini ifade eden köylü lüks modern bir at arabası olduğunu ve ilgiyle kullandığını söylüyor. At arabasında sisli günler için de bir adet soba mevcut. Usikov, lüks at arabasının saatte sadece 10 km yapabildiğiiçin henüz ceza yemediğini de belirtiyor.

