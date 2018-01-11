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Korsan gemisinde 100 tl bulmaca - Yersen

Yersen'in bu bölümünde Ceren ve Aslı korsan gemisinde 100 tl bulmaya çalışacaklar. Bu hafta ceza yok ödül var!
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YAYIN11.01.2018 - 16:41
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