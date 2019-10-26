Kokoreçe ‘kadın eli’ değdi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Edirne’de kokoreç ustası eşine yardım ederken işi öğrenen Lale Cihangir, tezgahın başına geçti.Balıkesir’in Susurluk ilçesinde uzun yıllardır kokoreç satan Şahin Cihangir, 4 ay önce ailesiyle birlikte Edirne’ye taşındı. Susurluk'ta uzun yıllardır eşine yardım eden 2 çocuk annesi 46 yaşındaki Lale Cihangir, Edirne Yeni Sanayi Sitesi'nde eşiyle birlikte kokoreççi dükkanı açıp müşterilere hizmet vermeye başladı.Genellikle erkekler tarafından yapılan bu meslekte, tezgahta kadın kokoreççiyi gören müşteriler şaşırsalar da kadın elinin değdiği kokoreci beğenerek tüketiyor. Eşine yardım ederken bu işe başladığını anlatan Lale Cihangir, “Kokoreççilik gerçekten zor bir meslek. Yaptığımız iş zor ama keyifli. Müşterilerimiz kadın elinden kokoreç yemeye alıştı. Kadın eli değince ince işçilik çıkıyor ortaya. Çok kadının cesaret edebileceği bir meslek değil. Burada aile ortamı oluşturduk” dedi.