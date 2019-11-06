Köfteli Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 500 g dana kıyma
- Yarım çay bardağı soğan suyu
- 2 diş rendelenmiş sarımsak
- 3 yemek kaşığı galeta unu
- 1 adet yumurta
- 1 çay kaşığı karbonat
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı karabiber
- 2 çay kaşığı tuz
Beğendisi için;
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1,5 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı un
- ½ kavanoz hazır közlenmiş patlıcan
- ½ su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- Yarım tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
Tarif:
- Köftesi için tüm malzemeleri Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine alıp yoğurun.
- Ardından harcı 1-2 saat kadar Arçelik No Frost Buzdolabı’nda dinlendirin.
- Beğendisi için Arçelik Ankastre Ocak’ta orta boy tencereye tereyağını alıp eritin.
- Üzerine unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
- Kavrulan unun üzerine sütü azar azar döküp kıvam alana kadar pişirin.
- Kıvam alınca üzerine patlıcan, kaşar peyniri, tuz ve karabiberi koyun ve pişirin.
- Pişen beğendiyi kenara alıp Arçelik Ankastre Ocak’ta köfteleri pişirmek için bir tencere alıp sıvı yağı ısıtın.
- Dinlenen harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde yuvarlak şekil verin.
- Hazırladığınız köfteleri orta ateşte önlü arkalı pişirin.
- Patlıcanlı beğendiği servis tabağına alın ve üzerine köfteleri dizin.
- Son olarak maydanoz serpip servis edebilirsiniz.
- Afiyet olsun!