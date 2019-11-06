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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Köfteli Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü bölümünde Köfteli Hünkar Beğendi var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 500 g dana kıyma
  • Yarım çay bardağı soğan suyu
  • 2 diş rendelenmiş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı galeta unu
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 2 çay kaşığı tuz

Beğendisi için;

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1,5 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı un
  • ½ kavanoz hazır közlenmiş patlıcan
  • ½ su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • Yarım tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber  

 

Tarif:

  1. Köftesi için tüm malzemeleri Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine alıp yoğurun.
  2. Ardından harcı 1-2 saat kadar Arçelik No Frost Buzdolabı’nda dinlendirin.
  3. Beğendisi için Arçelik Ankastre Ocak’ta orta boy tencereye tereyağını alıp eritin.
  4. Üzerine unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
  5. Kavrulan unun üzerine sütü azar azar döküp kıvam alana kadar pişirin.
  6. Kıvam alınca üzerine patlıcan, kaşar peyniri, tuz ve karabiberi koyun ve pişirin.
  7. Pişen beğendiyi kenara alıp Arçelik Ankastre Ocak’ta köfteleri pişirmek için bir tencere alıp sıvı yağı ısıtın.
  8. Dinlenen harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde yuvarlak şekil verin.
  9. Hazırladığınız köfteleri orta ateşte önlü arkalı pişirin.
  10. Patlıcanlı beğendiği servis tabağına alın ve üzerine köfteleri dizin.
  11. Son olarak maydanoz serpip servis edebilirsiniz.
  12. Afiyet olsun!
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