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Kızı için kırık elbise dolabından tekne yaptı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Aydın Güder, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü görmek isteyen kızını İstanbul'a götüremeyince köprünün ışıklı ve martı sesli maketini yapmıştı. Haberi gören İstanbul Büyük Şehir Belediyesi yetkilileri ise Yağmur'u İstanbul'da misafir ederek, İstanbul'un tarihi yerlerini gezdirip boğaz turuna çıkarmıştı. Şu anda 11 yaşında olan Yağmur'un aklında ise boğaz turu ve deniz havası kaldı. Baba Güder de kızı Yağmur için tekne maketi yapmaya karar verdi. Kızı okulda veya dışarda olduğu zamanlarda tekneyle uğraşan Güder, elbise dolabından yaptığı maket tekneyi kızı okuldan dönünce sürpriz yaparak kendisine gösterdi.

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