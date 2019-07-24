Kıymalı Rulo Börek | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 3 adet yufka
- 400 g kıyma
- 2 adet kuru soğan
- 1 adet kırmızı kapya biber
- Tuz
- Karabiber
- Kimyon
Sosu için:
- 1 yumurta
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı süt
- 3 yemek kaşığı yoğurt
- Tuz
Tarif:
- Bir kasede sos için yumurta, sıvı yağ, süt, yoğurt ve tuzu karıştırın.
- Ardından kıyma, soğan, biber ve baharatları bir kasede harmanlayın.
- Yağlı kağıt serdiğiniz Arçelik Ankastre Fırın tepsisine 1 adet yufkayı serin.
- Kenarda kalan fazla kısımları içeri katlayın. Hazırladığınız sosu üzerine gezdirin.
- İkinci ve üçüncü katları da aynı şekilde tamamlayın.
- Son yufkanın üzerine, hazırladığınız kıymalı karışımı yayın.
- Böreği önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da üzeri kızarana kadar pişirin.
- Piştikten sonra üzerini temiz bir bezle örtün ve 15 dakika kadar bekletin.
- Ardından böreği rulo haline getirin.
- Dilimleyerek servis yapın.
- Afiyet olsun!