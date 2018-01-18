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Kış Salatası - Diyetisyen Mutfağı - Diyetisyen Andaç Yeşilyurt ile Yemek Tarifleri

Kış salatamız, hem besleyici bir öğün olarak tercih edebileceğiniz hemde sağlık açısından oldukça faydalı malzemeler içeren pratik ve lezzetli bir tarif. Afiyet olsun !
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YAYIN18.01.2018 - 13:57
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