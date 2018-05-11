Kinoa Yatağında Karides | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
Kinoa için:
• 1 su bardağı kinoa
• 2 buçuk su bardağı su
• 2 çay kaşığı tuz
Karides için:
• 500 gram karides
• 2 yemek kaşığı tereyağı
• 4 sap kuşkonmaz
• 3-4 diş sarımsak
• 1 limon suyu
• 2 yemek kaşığı kadar ince kıyılmış maydanoz
• Tuz
• Karabiber
• Kekik
• Pulbiber
Yapılışı :
• Kinoa yıkanır 15 dakika boyunca suyunu çekene kadar Arçelik Ankastre Ocak’ta haşlanır.
• Karidesler rengi pembeleşene kadar 2 yemek kaşığı tereyağında sarımsak ve kuşkonmazla 3-4 dakika kavrulur. Tuz, karabiber, kekik, pulbiber, limon suyu eklenir.
• Haşlanıp dinlenen kinoa tabağa alınır yanına karidesler ve kuşkonmazlar dizilir.