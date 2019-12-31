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Kestaneli İç Pilav | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Kestaneli İç Pilav var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 2 su bardağı pirinç
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 3 su bardağı sıcak su
- 10 adet haşlanmış kestane
- 2 adet soğan
- 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
- 2 yemek kaşığı kuş üzümü
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
Üzeri için;
- İnce kıyılmış maydanoz
Tarif:
- Arçelik Ankastre Ocak’ta geniş tabanlı bir pilav tenceresinde sıvı yağı ekleyin.
- Soğanları küp küp doğrayıp, pembeleşinceye kadar soteleyin.
- Soğuk suyla nişastası gidene kadar yıkadığınız pirinçleri tencereye alın, birkaç dakika kavurun.
- Kestane, fıstık ve üzümü ilave edin ve ardından suyu ekleyin.
- Kaynadıktan sonra, Arçelik Ankastre Ocak’ta kısık ateşte 20 dakika pişirin ve ardından dinlenmeye bırakın.
- Servis tabağınıza aldığınız pilavın üzerine ince doğradığınız maydanozu ekleyin.
- Afiyet olsun!
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