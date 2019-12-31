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MUCİZE LEZZETLER

Kestaneli İç Pilav | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Kestaneli İç Pilav var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)

 

Malzemeler:

  • 2 su bardağı pirinç
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 3 su bardağı sıcak su
  • 10 adet haşlanmış kestane
  • 2 adet soğan
  • 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
  • 2 yemek kaşığı kuş üzümü
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker

Üzeri için;

  • İnce kıyılmış maydanoz

Tarif:

  1. Arçelik Ankastre Ocak’ta geniş tabanlı bir pilav tenceresinde sıvı yağı ekleyin.
  2. Soğanları küp küp doğrayıp, pembeleşinceye kadar soteleyin.
  3. Soğuk suyla nişastası gidene kadar yıkadığınız pirinçleri tencereye alın, birkaç dakika kavurun.
  4. Kestane, fıstık ve üzümü ilave edin ve ardından suyu ekleyin.
  5. Kaynadıktan sonra, Arçelik Ankastre Ocak’ta kısık ateşte 20 dakika pişirin ve ardından dinlenmeye bırakın.
  6. Servis tabağınıza aldığınız pilavın üzerine ince doğradığınız maydanozu ekleyin. 
  7. Afiyet olsun!
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