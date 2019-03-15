Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kendisini yakalayan adama pelikanın tepkisi sert oldu
ABD'de Hunter Hardesty isimli bir adam, su üzerinde durmakta olan ve 'devlet korumasındaki' pelikanı balıkla kandırıp, üstüne atlayarak yakaladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşınca, hayvan severlerden büyük tepki aldı. Tepkiler üzerine Florida Balık ve Vahşi Yaşamı Koruma Komisyonu (FWC) olayı incelemeye aldığını açıkladı.Olay, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Florida Keys adaların grubunun bir parçası olan Key West adasında meydana geldi. Hunter Hardesty'nin arkadaşları tarafından kayda alınan görüntülerde, adamın, bir limanın kenarından sarktığı ve elinde tuttuğu balıkla suda bulunan pelikanı yanına gelmesi için kandırdığı görülüyor. Pelikan kendisine yeterince yaklaşınca, adam pelikanın üstüne atlıyor. İki eliyle pelikanı yakalayan adam bir süre suda bu şekilde bekliyor. Daha sonra orada bulunan bir kadın, adama tepki göstererek, 'sudan çıkmaması halinde yetkilileri arayacağını' söylüyor. Bu sırada pelikan da, kadının tepkisi üzerine dikkati dağılan adamı suratından ısırarak kurtulmayı başarıyor.Yerel medyada yer alan haberlerde Hunter Hardesty'nin, arkadaşları tarafından kayda alınan videoyu kendi sosyal medya hesabından 'Bir dahaki sefere akşam yemeği için bu pelikanı yiyeceğim. Pelikanların tadı nasıl merak ediyorum' notuyla paylaştığı ve bunun da hayvan severlerin tepkisine yol açtığı belirtildi. Ayrıca, FWC de olayı incelediğini ve Hunter Hardesty'nin devlet korumasında olan pelikana saldırı görüntüleri sonrası uygun bir ceza alması için eyalet savcıları ile iş birliği içinde olduğunu açıkladı.