Oynatma ListesiHABER
Kendini ritme kaptırdı, hem oynadı hem temizledi
Mersin'de, temizlediği sokaktaki düğünde çalan şarkının ritmine ayak uydurup oynayan temizlik işçisinin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
HÜRRİYET'E BAĞLI KALHesap Oluştur veya Giriş Yap
E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.ABONE OL
Aşağıdaki linke tıklayarak, üyelik işlemlerini gerçekleştirebilirsin.ÜYE GİRİŞİ
Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.BÜLTENLERİNİ YÖNET