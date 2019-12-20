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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber>Kendini ritme kaptırdı, hem oynadı hem temizledi
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Kendini ritme kaptırdı, hem oynadı hem temizledi

Mersin'de, temizlediği sokaktaki düğünde çalan şarkının ritmine ayak uydurup oynayan temizlik işçisinin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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