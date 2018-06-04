Kayısılı Dana Güveç | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 400 gram kuşbaşı et
- 200 gram arpacık soğan
- 1 adet patlıcan
- 6 diş sarımsak
- 6 tane kuru kayısı
- 3 yemek kaşığı domates salçası
- 1 su bardağı su
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı tane karabiber
- 1 tatlı kaşığı pul biber
Yapılışı:
- Kuşbaşı doğranmış etler kızdırılmış tencereye alınır orta ateşte Arçelik Ankastre Ocak’ta karıştırılarak mühürlenir. Tereyağı eklenir.
- Sarımsak ve soğanlar eklenir 1-2 dakika sotelenmeye devam edilir. Tencere ocaktan alınır.
- Bir kasede domates salçası, 1 su bardağı su, tuz, karabiber, pul biber karıştırılır.
- Ocaktan alınan tencere içerisine küp küp doğranmış patlıcan, kuru kayısı ve hazırlanan sos eklenir.
- Güveç kaplarına karışım dağıtılır. Üzerlerine birer parça tereyağı koyulur.
- Fırın tepsisine alınan güveç kaplarının üzeri pişirme kağıdıyla iyice kaplanır.
- 200 derece Arçelik Ankastre Fırın’da 20 dakika pişirin.