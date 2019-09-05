Kayısı Reçeli | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 700 g kayısı
- 400 g şeker
- 1/4 adet limonun suyu
- 1 su bardağı içme suyu
- 1 adet çubuk tarçın
Tarif:
- Kayısıları iyice yıkayın ve ortadan ikiye bölerek çekirdeklerini çıkarın.
- Çekirdeklerini çıkardığınız kayısıları dörde bölün ve orta boy bir tencerenin içerisine alın.
- Tencereye aldığınız kayısıların üzerine şekeri ilave edin ve kapağını kapatarak 2-3 saat kadar bekletin.
- Suyunu hafif hafif bırakmaya başlayan kayısıların üzerine içme suyu ilave edin ve Arçelik Ankastre Ocak’ta kısık ateşte kaynatmaya başlayın.
- Belli aralıklarla yavaş yavaş karıştırın, kıvamı ve suyunu kontrol edin. Üzerinde oluşan köpükleri alın.
- Kıvam aldığında içerisine yarım limonun suyunu ilave edin ve karıştırın.
- Bu aşamada aroma vermesi için içine 1 adet çubuk tarçın atın.
- Kapağını kapatarak bu şekilde 5 dakika daha kaynatın.
- Reçel iyice kıvam aldığında altını kapatın.
- Reçel soğuduğunda cam bir kavanozun içine alın.
- Güneş görmeyen serin bir yerde reçeli muhafaza edin.
- Afiyet olsun!