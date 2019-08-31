Kayanın üzerine ev yaptı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Rize’de arazilerin engebeli olması ve düz arazı azlığı nedeni ile ortaya ilginç yapılar çıkıyor. Rize'nin ilçesi Fındıklı'da yaşayan 72 yaşındaki Reşat Eren de köyündeki arazisinde ev yapmak için yer bulamayınca evini dev kayanın üzerine yaptı. Rize’de arazi şartların zorlu olması nedeniyle ilginç yapılar ortaya çıkıyor. Arazilerin engebeli olması nedeniyle ilginç fikirlere başvuran Rizeliler farklı yapılar inşa ediyor. Rize'nin Fındıklı ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Reşat Eren’de yıllar uzun yıllar gurbette çalıştıktan sonra geçirdiği bir kaza sonrası baba ocağı Rize’ye dönme kararı aldı. Köyünde ev yapmak isteyen Eren arazisinde uygun yer bulamayınca dev kayanın üzerini düzleyerek evini kayanın üstüne yaptı.İlk zamanlar arılarını koymak için kayanın üzerine yer yaptığını belirten Reşat Eren zamanla bu fikrini değiştirmiş. Eren, "Önce arıları koymak için düşündüm sonradan Karadeniz hep yağışlı olduğu için kendime kaya üzerinde kulübe yaptım. Sonradan giden gelen çok olunca iş değişti oturma yeri ilave edeyim derken iş büyüdü” dedi.Ev için ne kadar masraf ettiğini söylemeyen Eren, "Masrafı falan göze gelmiyor ama Ege’de Akdeniz’de bir yazlık ev alabilirdim” açıklamasında bulundu.Reşat Eren’in eşi Şengül Eren ise ilk başlarda çok olumlu bakmadığını ifade ederek, "Önce arılar için yapacağım dedi sonra yağmurdan korunmak için kulübe yapacağım dedi öyle öyle gelişti. Kabalıkta rahat oluyor kulübesi olduğu zaman küçüktü ayakta kalıyorduk oturacak yer olmuyordu şimdi daha rahatız. Kaya üzerinde olunca tedirgin oluyor insanlar yıkılır mı ne olur diye ama sağlam bizim eski dede evine kaya üzerinde o yüzden alışığız” dedi.