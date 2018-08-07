Karpus Gazpacho | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 500 gr karpuz
- 2 adet orta boy domates
- 2 adet dolmalık kırmızı biber
- 4 adet ufak sivri biber
- 4 çorba kaşığı zeytinyağı
- Yarım limon suyu
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 5-6 dal körpe taze soğan
Yapılışı:
- Karpuzu ortadan ikiye dikkatlice kesin. İçerisini yemek kaşığıyla boşaltın.
- Çıkarttığınız karpuzları önce çekirdeklerinden ayıklayın, ardından Arçelik Eternity Rose Gold Doğrayıcı'ya koyun ve sıvı hale gelene kadar çekin.
- Ardından saplarından ayırdığınız 4 adet ufak sivri biberi, içini ayıkladığınız 2 adet dolmalık kırmızı biberi, 2 adet domatesi ve limon suyunu atıp çalıştırın.
- Tüm malzemelerin de sıvı hale geldiğinden emin olun.
- Karışımın içine 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiber ekleyin.
- Çorbanızı içerisini boşalttığınız karpuzun içerisinde aktarın.
- Üzerini ince ince doğradığınız soğanları ile süsleyin. Dilerseniz içerisine küp küp doğrayıp kızarttığınız ekmeklerden de atabilirsiniz.