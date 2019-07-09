Karnabahar Tabanlı Kuşkonmazlı Pizza | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- ½ adet karnabahar
- 1 adet yumurta
- ½ su bardağı rende mozzarella
- 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- 3 yemek kaşığı domates sosu
- ½ su bardağı rende mozzarella
- 1 adet kabak
- 4 dal kuşkonmaz
Üzerine:
- Fesleğen
Tarif:
- Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı içerisine karnabaharları alıp iyice çekin.
- Çektiğiniz karnabaharları bir kaseye alın ve üzerine yumurta, mozzarella, sarımsak tozu, tuz ve karabiberi ekleyip iyice karıştırın.
- Arçelik Ankastre Fırın tepsisine karnabaharlı karışımı dökün ve elinizle yuvarlak şekil verin.
- Hazırladığınız bu pizza tabanını Arçelik Ankastre Fırın’da 200 derecede 20 dakika rengi dönene kadar pişirin.
- Pişen pizza tabanının üzerine domates sosunu yayın, üzerine mozzarellayı serpin. Dilim kabakları ve kuşkonmazları da dizin.
- Ardından yeniden 200 derecelik fırında 20 dakika daha pişirin.
- Pizzanızın üzerine fesleğen yaprakları serpip servis edebilirsiniz.
- Afiyet olsun!