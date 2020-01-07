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Karda yiyecek arayan dağ keçileri böyle görüntülendi
2 gündür kar yağışının etkili olduğu Tunceli'de 218 köyün yolu kapanırken, dağlık alanda kar altında yiyecek arayan dağ keçileri de görüntülendi.
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