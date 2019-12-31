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Karamelli Brownie | Mucize Lezzetler
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Brownie için:
- 300 g bitter çikolata (yüzde 55 kakao)
- 150 g tereyağı
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1/2 su bardağı un (93 gram)
- 2 yemek kaşığı kakao
- 1 çay kaşığı tuz
Karamel için:
- 1 + 1/3 su bardağı toz şeker (225 g)
- 120 g tereyağı
- 1 paket krema
Tarif:
- Brownie için Arçelik Ankastre Ocak’ta orta boy bir tencerenin içine iki parmak kalığında su ilave edin.
- Tabanına değmeyecek şekilde üzerine cam bir kase oturtun.
- Çikolatanızı eşit büyüklükte parçalara ayırın. Tereyağı ile birlikte cam kasenin içine aktarın.
- Çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin. Ocaktan alın ve oda sıcaklığında karıştırarak ılıtın.
- Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesinde yumurta ve şekeri iyice çırpın.
- Oda sıcaklığına gelen çikolata - tereyağı karışımının üzerine çırptığınız şeker ve yumurtayı ilave edin.
- Ardından un, tuz ve kakaoyu eleyerek karışımın için ilave edin ve spatula yardımıyla karıştırarak birbirine yedirmesini sağlayın.
- Yağlı kağıt serili pişirme kabının içine brownie harcını aktarın.
- 180 derecede önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da brownieyi yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirin.
- Karameli için şeker ve tereyağını Arçelik Ankastre Ocak’ta geniş bir tavanın içine alın.
- Kısık ateşte karıştırmadan erimelerini sağlayın.
- Şeker ve tereyağı eriyip renk değiştirmeye başladığında içine krema ilave ederek kıvam almasını sağlayın ve karıştırın.
- Kıvam aldığında ocaktan alın.
- Birleştirme aşaması:
- Pişen brownie'yi oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra dilimleyin. Üzerine hazırladığınız karamel sostan gezdirerek servis edin.
- Afiyet olsun!
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