MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Nasıl >Mucize Lezzetler>Karamelli Brownie | Mucize Lezzetler
Oynatma Listesi
MUCİZE LEZZETLER

Karamelli Brownie | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Karamelli Brownie var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)

Brownie için:

  • 300 g bitter çikolata (yüzde 55 kakao)
  • 150 g tereyağı
  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1/2 su bardağı un (93 gram)
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 1 çay kaşığı tuz

Karamel için:

  • 1 + 1/3 su bardağı toz şeker (225 g)
  • 120 g tereyağı
  • 1 paket krema

Tarif:

  1. Brownie için Arçelik Ankastre Ocak’ta orta boy bir tencerenin içine iki parmak kalığında su ilave edin.
  2. Tabanına değmeyecek şekilde üzerine cam bir kase oturtun.
  3. Çikolatanızı eşit büyüklükte parçalara ayırın. Tereyağı ile birlikte cam kasenin içine aktarın.
  4. Çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin. Ocaktan alın ve oda sıcaklığında karıştırarak ılıtın.
  5. Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesinde yumurta ve şekeri iyice çırpın.
  6. Oda sıcaklığına gelen çikolata - tereyağı karışımının üzerine çırptığınız şeker ve yumurtayı ilave edin.
  7. Ardından un, tuz ve kakaoyu eleyerek karışımın için ilave edin ve spatula yardımıyla karıştırarak birbirine yedirmesini sağlayın.
  8. Yağlı kağıt serili pişirme kabının içine brownie harcını aktarın. 
  9. 180 derecede önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da brownieyi yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirin.
  10. Karameli için şeker ve tereyağını Arçelik Ankastre Ocak’ta geniş bir tavanın içine alın.
  11. Kısık ateşte karıştırmadan erimelerini sağlayın.
  12. Şeker ve tereyağı eriyip renk değiştirmeye başladığında içine krema ilave ederek kıvam almasını sağlayın ve karıştırın.
  13. Kıvam aldığında ocaktan alın.
  14. Birleştirme aşaması:
  15. Pişen brownie'yi oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra dilimleyin. Üzerine hazırladığınız karamel sostan gezdirerek servis edin.
  16. Afiyet olsun!
GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler