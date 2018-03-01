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Karadeniz'in en güzel 10 yaylası
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SEYAHAT
Karadeniz'in en güzel 10 yaylası
İşte herkesin bir gün gidip görmek isteyeceği, doğanın kendini tüm asaletiyle sergilediği en iyi 10 Karadeniz yaylası…
GÜNCELLENME
01.03.2018 - 15:46
Karadeniz
Yayla
Rize
Giresun
Artvin
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Karadeniz'in en güzel 10 yaylası
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