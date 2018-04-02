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Kadınlara sorduk erkek olsaydınız nasıl bir erkek olurdunuz? | Sarı Mikrofon
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EĞLENCE
Kadınlara sorduk erkek olsaydınız nasıl bir erkek olurdunuz? | Sarı Mikrofon
Bu hafta Sarı Mikrofon'da kadınlara "Erkek olsaydınız nasıl bir erkek olurdunuz?" diye sorduk. İşte birbirinden ilginç cevaplar.
GÜNCELLENME
02.04.2018 - 12:30
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