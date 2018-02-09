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KAAN KURAL İLE BASKETBOL

Kaan Kural yorumluyor... Zirveyi takip yarışı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 18. hafta maçları öncesi Kaan Kural yorumlarda bulundu.
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YAYIN09.02.2018 - 15:18
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