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Kaan Kural yorumluyor... Oyun kötü ama telafisi var!
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KAAN KURAL İLE BASKETBOL
Kaan Kural yorumluyor... Oyun kötü ama telafisi var!
Milli Takımımızın oynayacağı 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu dördüncü maçı sonrası Kaan Kural yorumlarda bulundu.
GÜNCELLENME
27.02.2018 - 15:32
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