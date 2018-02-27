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KAAN KURAL İLE BASKETBOL

Kaan Kural yorumluyor... Oyun kötü ama telafisi var!

Milli Takımımızın oynayacağı 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu dördüncü maçı sonrası Kaan Kural yorumlarda bulundu.
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