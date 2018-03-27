« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Ne Oluyor
Eğlence
Yaşam
Nasıl
Uğur Meleke ile Futbol
Kaan Kural ile Basketbol
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Ne Oluyor
Eğlence
Yaşam
Nasıl
Uğur Meleke ile Futbol
Kaan Kural ile Basketbol
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Haberler
>
Video
>
Kaan Kural ile Basketbol
>
Kaan Kural yorumluyor... Motum'dan yılın performansı!
Oynatma Listesi
KAAN KURAL İLE BASKETBOL
Kaan Kural yorumluyor... Motum'dan yılın performansı!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 22. hafta maçları sonrası Kaan Kural yorumlarda bulundu.
GÜNCELLENME
27.03.2018 - 16:00
htvprogramlar
htvkaankuralilebasketbol
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
DETAYLARI GÖSTER
X
Sitene Ekle
Aşağıdaki kodu kopyalayıp sitenize ekleyebilirsiniz
Video Otomatik Olarak Başlasın
Otomatik Boyut
Genişlik:
Yükseklik:
X
Bunları da beğenebilirsiniz
02:14
Canan karataya göre biz ne yiyelim? | Sarı Mikrofon
15:54
26 Mart Haftalık Burç Yorumları
06:35
Bu hafta sinemalara dram filmleri ağırlığını koyuyor!
01:49
Dayının tek kız kardeşinin kocası neyin olur? | Sarı Mikrofon
Bunları kaçırmayın
02:11
Fatih Ürek ortalığı şenlendirdi
00:35
İstanbul'da dehşeti yaşattılar
02:19
İnsanlardan korunmuş dünya üzerindeki en bakir 10 yer
01:18
Kılıçdaroğlu'ndan sert Boğaziçi tepkisi
00:41
Buzda heyecan Erzurum'da başladı
00:15
Eden Hazard'tan transfer açıklaması!
02:06
Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu paylaştı
00:52
Löw'den İlkay Gündoğan ve Sane açıklaması
02:46
Kaan Kural yorumluyor... Motum'dan yılın performansı!
00:56
İşte Premier Lig'in 10 bininci golü!
01:54
Derede kaybolan polisi 500 kişilik ekip arıyor
00:59
Üniversiteliler lösemili çocuklarla buluştu
00:21
Bakan açıkladı! ‘S-400 alımı F- 35 alımını etkilemez’
01:02
Genç kıza korku dolu anlar yaşatan saldırgan ilk duruşmada tahliye edildi
00:50
Mağdur kız, itirafın ardından gözaltına alındı
05:24
24 yıl önce hastaneden çalınan kızına canlı yayında kavuştu!
01:36
Sümela Manastırı'nda 'Çile odaları' gün yüzüne çıkarılıyor
01:30
Dünya bu aracı konuşuyor! Kuzey Kore lideri nereye gitti?
03:04
En kötü geride kaldı mı ?
01:37
Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?
01:03
Pizza boy seen spitting in pizza before delivery in Turkey’s Eskişehir
00:52
Son 24 saatte ne oldu? 27.03.2018
01:51
Pizzaya tüküren kurye güvenlik kamerasında
00:43
Son 24 Saatte Magazin Gündemi (27.03.2018)
00:45
Bu da oldu! Maket trafik polis araçlarının tepe lambalarını çaldılar