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Kaan Kural yorumluyor... Kupaya gitmek için 5 galibiyet şart!
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KAAN KURAL İLE BASKETBOL
Kaan Kural yorumluyor... Kupaya gitmek için 5 galibiyet şart!
Milli Takımımızın oynayacağı 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu üçüncü maçı öncesi Kaan Kural yorumlarda bulundu.
GÜNCELLENME
23.02.2018 - 14:44
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