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KAAN KURAL İLE BASKETBOL

Kaan Kural yorumluyor... Kartal alçak uçuyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 18. hafta maçları sonrası Kaan Kural yorumlarda bulundu.
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YAYIN13.02.2018 - 15:02
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