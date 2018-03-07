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Kaan Kural yorumluyor... Karşıyaka'da endişe büyüyor!
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KAAN KURAL İLE BASKETBOL
Kaan Kural yorumluyor... Karşıyaka'da endişe büyüyor!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. hafta maçları sonrası Kaan Kural yorumlarda bulundu.
GÜNCELLENME
07.03.2018 - 14:41
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Karşıyaka
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