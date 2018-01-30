« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Ne Oluyor
Eğlence
Yaşam
Nasıl
Uğur Meleke ile Futbol
Kaan Kural ile Basketbol
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Ne Oluyor
Eğlence
Yaşam
Nasıl
Uğur Meleke ile Futbol
Kaan Kural ile Basketbol
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Haberler
>
Video
>
Kaan Kural ile Basketbol
>
Kaan Kural yorumluyor... Hücumlar tatile çıktı!
Oynatma Listesi
KAAN KURAL İLE BASKETBOL
Kaan Kural yorumluyor... Hücumlar tatile çıktı!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 16. hafta maçları sonrası Kaan Kural yorumlarda bulundu.
GÜNCELLENME
30.01.2018 - 17:08
YAYIN
30.01.2018 - 16:06
htvprogramlar
htvcocuklarlabiromur
basketbol
DETAYLARI GÖSTER
X
Sitene Ekle
Aşağıdaki kodu kopyalayıp sitenize ekleyebilirsiniz
Video Otomatik Olarak Başlasın
Otomatik Boyut
Genişlik:
Yükseklik:
X
Bunları da beğenebilirsiniz
03:38
Kaan Kural yorumluyor... Hücumlar tatile çıktı!
01:59
Bize Aşkı tarif eder misiniz ? | Sarı Mikrofon
22:37
29 Ocak Haftalık Burç Yorumları
00:26
Ekmek Arası Omlet
Bunları kaçırmayın
02:10
Pompalı tüfekle kafe baskını kamerada
01:02
Savaşçı 30. Bölüm 1. Tanıtımı
01:19
Alanya'da tatilciler denize girip güneşlendi
00:31
Bingöl'de PKK'nın 600 kilo patlayıcısı ele geçirildi
00:21
Terör örgütü tadilata başladı!
01:12
Araç 250 metrelik uçuruma yuvarlandı
00:36
Mehmetçik teröristleri böyle rezil etti
00:45
Son 24 saatte ne oldu? (30.01.2018-2)
02:02
Hastalara 24 saat bakım sağlayan dijital hayvanlar
00:59
Sanal para karşılığında oyuncu transfer ettiler
00:33
Milyonluk Resim 50. Bölüm 1. Tanıtımı
00:57
Yabancılara Konut Satışı Artıyor | DP 60 Saniye
00:47
Şevkat Yerimdar 36. Bölüm 1. Tanıtım
02:02
Ocak ayı ama yazı aratmadı
00:50
Okul bahçesinde sır cinayet! 16 yaşındaki kız çocuk tutuklandı
00:24
Beckham Miami’de bir dünya takımı kuracağız
00:21
Beckham, MLS’te kulüp kurmak için onayı aldı
00:26
Pique: Kilit isim Leo Messi
00:23
Emery: Pastore’nin kalmasını istiyorum
00:30
Usain Bolt’tan Dortmund açıklaması
03:38
Kaan Kural yorumluyor... Hücumlar tatile çıktı!
01:27
Ormandaki kumarhaneye baskın anı kamerada
03:17
Yoldaki bu yazının anlamını birçok kişi bilmiyor
00:58
Atık kağıt toplayan gençle zabıta arasında tartışma kamerada
00:40
Pakistanlı liseliler, tatilde yardım için Kilis'e koştu