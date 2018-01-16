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Kaan Kural yorumluyor... Galatasaray sil baştan!
Oynatma Listesi
KAAN KURAL İLE BASKETBOL
Kaan Kural yorumluyor... Galatasaray sil baştan!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 15. hafta maçları sonrası Kaan Kural yorumlarda bulundu.
GÜNCELLENME
16.01.2018 - 15:25
YAYIN
16.01.2018 - 14:49
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