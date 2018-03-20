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KAAN KURAL Ä°LE BASKETBOL

Kaan Kural yorumluyor... Galatasaray Play-off'a koÅŸuyor

TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi 21. hafta maÃ§larÄ± sonrasÄ± Kaan Kural yorumlarda bulundu.
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