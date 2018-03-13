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Kaan Kural yorumluyor... Galatasaray Play-Off Yolunda
Oynatma Listesi
KAAN KURAL İLE BASKETBOL
Kaan Kural yorumluyor... Galatasaray Play-Off Yolunda
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 21. hafta maçları sonrası Kaan Kural yorumlarda bulundu.
GÜNCELLENME
13.03.2018 - 16:35
HTVPROGRAMLAR
htvkaankuralilebasketbol
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
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