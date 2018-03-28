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Kaan Kural yorumluyor... Galatasaray Play-off'a kapağı attı!
Oynatma Listesi
KAAN KURAL İLE BASKETBOL
Kaan Kural yorumluyor... Galatasaray Play-off'a kapağı attı!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 23. hafta maçları öncesi Kaan Kural yorumlarda bulundu.
GÜNCELLENME
28.03.2018 - 17:29
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htvkaankuralilebasketbol
Basketbol Süper Ligi
Galatasaray
Play-Off
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