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KAAN KURAL İLE BASKETBOL

Kaan Kural yorumluyor... Fener'de her şey kontrol altında

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 21. hafta maçları sonrası Kaan Kural yorumlarda bulundu.
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