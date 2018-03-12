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Kaan Kural yorumluyor... Fener'de her şey kontrol altında
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KAAN KURAL İLE BASKETBOL
Kaan Kural yorumluyor... Fener'de her şey kontrol altında
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 21. hafta maçları sonrası Kaan Kural yorumlarda bulundu.
GÜNCELLENME
12.03.2018 - 14:16
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htvkaankuralilebasketbol
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
fener
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